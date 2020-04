Revelación: ¿qué es lo que más extraña Xuxa de los argenitnos?

View this post on Instagram

Cabelo ok, o look ta ok! ud83cudfb6ud83dudc99u274c Hj u00e9 dia de @thefourbrasil. Ju00e1 estamos na reta final, nu00e3o perca! 22h30 na @recordtvoficial ud83dudcf8 @bladmeneghel Equipe X #TheFourBrasil #Xuxa