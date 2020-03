Karina Jelinek y un recuerdazo que le paró a todos el corazón

View this post on Instagram

Buenas noches u00e1ngeles! Cu00f3mo van con su cuarentena ? Hay que hacerlo si o si , aunque no hayas viajado , cancele mi viaje a un pau00eds no afectado , igual por prevenciu00f3n, pasaru00e9 mi cumple con una torta , mis perras , mi hermano y pocas amigas que no viajaron , pero quiero que me cuenten cu00f3mo van ustedes ? Apoyo estar en casa ! Hagu00e1moslo todos juntos ! ud83dudc9c #losleo les comparto unas de mis primeras fotos cuando empecu00e9 de modelo ud83dude42