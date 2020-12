Mirá que le costó más a Noelia Marzol los primeros meses del embarazo: no podía ni sentirlo

Embarazada de su primer hijo, Noelia Marzol termina un 2020 lleno de cambios. Y aunque la rutina de la actriz y bailarina continúa de la misma manera -cumple a rajatabla con sus funciones diarias de Auto-sex- Marzol no le pudo escapar a los típicos malestares del primer trimestre. Hasta el momento, la pareja de Ramiro Arias venía compartiendo todo lo mágico que hay alrededor de la noticia que cambió su vida. Pero finalmente se cansó y a través de unas seguidilla de historias de Instagram, puso la verdad sobre la mesa. “Tengo un álbum hermoso de lo bien que la pasé los primeros meses de embarazo. Lo hermoso es irónico, ojo”, advertía previo a publicar más de una foto metida en la cama con el rostro cansado.

“¿Estamos todos de acuerdo que quizá no es la secuencia más ideal no?”, acompañaba con una de las imágenes. “Parecen el mismo día todas pero no. Muchos looks, misma sensación”, aclaró y expuso el síntoma que peor la hizo pasar todo este tiempo: “Asco mortal al olor de tu pareja. Es horrible decírselos, pero pasa”, admitió y hasta demostró que tuvo que ponerse algodones en la nariz para evitarse el disgusto.

Como toda primeriza, Marzol reconoce tener miedos pero el más recurrente -según confesaba en el programa radial Esto no es Hollywood- tiene que ver con el día en que le toque dar a luz. “Estoy con miedos. Miedo a morirme en el parto o a que no salga. Cosas raras. Rami se pone la 10 y me levanta el ánimo”, reconocía. “Soy primeriza, googleás y todo es catastrófico así que uno se asusta. Prefiero no leer más nada”, cerraba.

Pese a los “fantasmas” lógicos, el anhelo de ser madre no es nuevo para Marzol, que siempre lo tuvo en la cabeza aunque solía argumentar que su pareja era muy chico para pensar en la paternidad. “Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere, ni tiene ganas, ni no decidió hasta ahora hacer. Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto a este tema. Tampoco es que lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tiene ganas. Él tampoco desde su lugar es nada egoísta, y me permite hacerlo de la manera que tengo ganas, para poder cumplir mi sueño”, decía meses atrás quien hoy logró concretar ese deseo más rápido de lo que pensaba.