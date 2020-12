Flor de emoción: la conductora hizo llorar a La Claudia en Masterchef

Con el estudio ambientado cual kermesse, la emisión de MasterChef tuvo su cuota de alegría en medio de la competencia. Sumado al plus de la visita de Flor Peña que además de contagiar humor, terminó emocionando a una de las participantes. Se trató de Claudia Villafañe -recientemente reincorporada a las grabaciones- que a pesar de ser una de las mejores en la cocina esta vez falló en la elaboración de su plato por falta de tiempo. La mamá de Dalma y Gianinna lo supo desde el comienzo pero con el correr de los minutos, la presión se apoderó de ella y terminó muy frustrada por no llegar a cumplir con la consigna.

Aunque los jurados se lo hicieron notar, Villafañe recibió grandes elogios de la actriz invitada. “Me encantan las empanadas fritas y verte acá. Me encanta que la gente te pueda conocer a vos”, destacó Florencia, provocando que Claudia se emocionara enseguida. “A mí también me gusta porque ven a otra Claudia que es la real. ¡No me hagas llorar!”, aseguró la exesposa del Diez en la emisión que fue grabada previo al fallecimiento de Maradona. Por otro lado, Peña remarcó su exigencia y le aconsejó que se permitiera equivocarse.

“Te veía cocinar y veía que tenés ese exceso de responsabilidad, siempre, que me parece que eso tiene que ver con tu vida. Esa cosa de que todo te tiene que salir bien y que si vas a cocinar la empanada te tiene que salir bien y tenés que llegar a tiempo. Y que no podés fallar porque ‘Claudia no puede fallar’. Y sí podés fallar, Claudia”, analizó la conductora de Flor de Equipo que quedó muy conforme con la preparación. “A mí me encantó la empanada, no soy chef, pero lo que más me gusta de todo es verte a vos, es re lindo verte acá. Sos la madre de todo el certamen, sos una hermosa mujer y se te nota”, concluyó Flor.

“¿Sos feliz acá?”, le preguntó Santiago del Moro y Villafañe no dudó en su respuesta. “Soy feliz y estoy súper contenta de haber aceptado el desafío. La primera semana me costó, pero ahora estoy contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas. Sé que cada vez se hace más difícil para todos y hay que poner lo mejor de cada uno para seguir”, reconoció. “Nosotros estamos felices de que vos estés acá, Clau, y lo sabés”, cerró Del Moro en medio de aplausos y gritos del estudio. Pero esta vez no le alcanzó para subir al balcón y obtuvo el delantal gris que la deja en zona de riesgo.