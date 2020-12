Vente años después, Matías Martin dijo "Basta de todo", pero en serio

l fin de una era. El emblemático programa Basta de todo, conducido por Matías Martin en Radio Metro, llega a su fin. El viernes 18 de este mes será la última emisión del exitoso ciclo y el año 2021 encontrará al conductor y a parte de su equipo en otra emisora.

Matías Martin confirmó la despedida del programa con un emotivo descargo al inicio de la emisión de este viernes, en la que estuvo acompañado de Emilse Pizarro, Juan Ferrari, Malena Guinzburg -que no pudo evitar emocionarse al aire-, y Diego Ripoll.

"Estoy preparado para hacer un anuncio que hace tiempo venimos madurando, que hace tiempo vengo pensando y que hace mucho tiempo podría haber sido. Por diferentes motivos, el día es hoy. No tengo mucha explicación, ni muchas razones de por qué hoy y no en otro momento. La verdad es que pudo haber sido hace cinco años, hace diez, tres, dos, uno... Pero finalmente llegó. Y siempre pensé que cuando mis hijos terminaran el ciclo primario, en mi vida se vendría un cambio. Lo pensé, no lo planée demasiado pero lo pensé", explicó primero el conductor.

Martin no ocultó su emoción por la despedida. "Lo que está pasando me remueve absolutamente todo, porque mi vida está adentro de este programa, lo llevo adentro, aprendí a amarlo, a quererlo, a entenderme también y a ir encontrando los tiempos", señaló. Y anunció: "Para no dar muchas vueltas, la noticia que tengo para contarles es que se termina Basta de todo. Después de 20 años, este programa termina. Hay un último programa que va a ser el 18 de diciembre -al aire libre-, así que tendremos un par de semanas para despedirnos, para encontrarnos, para abrazarnos virtualmente, de acuerdo a los protocolos vigentes, pero con la certeza de tomar una decisión con la que estoy en paz. Realmente estoy decidido a emprender este cambio, que significa terminar con un programa que de alguna manera es una parte de mi vida", recalcó.

Tras ello, dejó en claro que se trata concretamente del fin de una etapa pero no de su presencia en los medios. "No es que me voy a retirar de la vida ni me voy a tirar debajo de un tren. El año que viene estaré haciendo radio en otro lugar pero, para mí, lo importante es hacer un cierre de este ciclo y decirlo, con la frente bien alta y el orgullo a flor de piel, de saber que buscamos hacer algo original, distinto, con nuestro sello, que nos divertimos, que viajamos", matizó.

El periodista también deslizó que la relación con los últimos dirigentes de la emisora deterioró las relaciones con el equipo. "Después de 20 años vimos pasar a muchos dueños, a muchas autoridades de la radio. La relación en los últimos años la verdad es que fue áspera, no fue del todo fluida y de algún modo hace que esto se precipite y que termine siendo un final, pero el momento del cierre para mí es un momento de agradecimiento incluso para las autoridades de la radio, que, a su manera, con su estilo, con sus buenas y sus malas, apoyaron y estuvieron compartiendo lo que es un éxito increíble", dijo.

Y profundizó en la trascendencia que tuvo el ciclo en su carrera. "Hice otras cosas y me fue bien con otras cosas, pero creo que nada será como Basta. No le tengo miedo al fantasma de Basta, a la comparación o a lo que la vida pública requiera. Estaré estas dos semanas para despedirnos, escucharnos, contenernos y hacernos compañía", advirtió.

Matin también anunció el fin del ciclo a través de un emotivo mensaje que compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram: "Después de 20 años llegó el momento de decir adiós. Se termina Basta de Todo", manifestó. A continuación, el periodista expresó su agradecimiento "a todos los que fueron parte de este hermoso equipo a través del tiempo".

Junto a una foto con sus colegas y compañeros, el conductor también aseguró en el posteo: "Me siento bendecido por la enorme cantidad de compañía, apoyo e interacción de miles y miles de oyentes muy creativos, silenciosos, participativos o fanáticos con los que el amor nos unirá por siempre".

Y escribió: "Podría contarles lo mucho que significa para mí haber estado en este programa y en esta radio (creo que muchos lo saben), pero prefiero dejárselo a ustedes: ¿qué significó Basta de todo en tus tardes en estos 20 años?", lanzó la pregunta abriendo una cadena de comentarios por parte de sus seguidores.

Figuras como Vicentico, la actriz Malena Sánchez o la directora de Radio Nacional Rock, Mikki Lusardi, fueron algunos de los primeros en reaccionar al anuncio del fin de ciclo para Basta de todo en Metro y lo hicieron con palabras de cariño hacia el popular programa y el equipo.