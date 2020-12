“Negro, sucio y villero”: La Bomba Tucumana arremetió fuerte contra...

Gladys 'La Bomba' Tucumana se despachó con gusto a la hora de hablar de su ex marido, a tal punto que llamó la atención de todos en Los 'Ángeles de la Mañana'.

Ángel De Brito había adelantado que la mañana sería picante, pero las palabras de la cantante tropical superó todo lo previsto: "Negro, sucio y villero".

Antes de comenzar su exitoso segmento matutino, quien también conduce el Cantando 2020 con Laurita Fernández, anunció que tenía muchos audios para mostrar una vez que comenzara el ciclo. Uno tenía que ver con el conflicto que atraviesa Luisa Albinoni con pareja de canto Lautaro Rodríguez y el otro con la madre de Tyago Griffo y su exnovio.

El periodista decidió comenzar por el de Gladys, quien está en pareja nuevamente, pero hace un tiempo estalló un problema con su ex, porque este se quedó con un auto suyo. “Vamos a empezar por La Bomba. Maite tiene el audio. Este audio se lo manda Gladys a Sebastián, su expareja. Escuchen los términos. Todo muy tranquilo. Una Bomba súper light como siempre”, ironizó de Brito.

“¿Qué se puede esperar de un burro que no sea una patada? Negro, sucio, villero, que te metiste en mi casa, negro sucio. ¿Cómo podés hablarme así? ¿Dónde están todas las mentiras que me diste? No, vos no sabés con quién te metés. No tenés idea. No, ¿qué te pasa? ¿No sabés quién soy yo? ¿Vos sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si yo me pongo en el papel de demonia, podés, nada, después te digo”, comenzó a decirle La Bomba a su ex Sebastián por un audio de WhatsApp.

Y finalizó: “Igual hasta acá llegó la charla, que andes bien y que la pases divino. Yo la verdad que coj* maravillosamente bien. Está muy dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino, tiene auto de él que se lo consiguió trabajando, no toma alcohol, es hermoso, tiene aliento rico. Muy hermoso mi amor, es muy bonito, tiene los dientes muy preciosos y yo estoy re enamorada de él y él está re enamorado de mí”.