Pampita y Benjamín Vicuña tuvieron un encuentro muy especial: todos los detalles

Si bien ninguno de los dos lo publicó en sus redes sociales, lo cierto es que Benjamín Vicuña y Pampita Ardoain volvieron a compartir una misma foto, en un momento muy especial como fue el egreso de uno de los hijos que comparten.

Ambos por separado se fotografiaron con Benificio, pero finalmente la instantánea de los dos con sus retoños salió a la luz.

Más allá de las polémicas, los padres mantienen un gran respeto entre ellos. Además, ella expresó que tenía una buena relación con él, a través de su página web Pampita Online. “Si se presentara la posibilidad, no tendría problema de volver a compartir una mesa de comida con mi ex. Además, lo cortés no quita lo valiente. No pasa nada, está bien saludarlo”, había publicado.

Además, reconoció: “Hay que ser educado y respetuoso”. Varios fanáticos manifestaron su sorpresa ante estas declaraciones. Por otra parte, Benjamín suele pasar mucho tiempo con los pequeños. Hace poco, los llevó a presenciar una carrera de caballos y se hospedaron en un hotel de Capital Federal. El artista sacó múltiples capturas, incluyendo la comida que se habían pedido.

Recientemente, Lourdes Sánchez describió al actor de una manera que impactó a todos. La misma había sido invitada al programa “Flor de equipo”. Esta tuvo que responder: “De los que conocés, ¿qué famoso tiene la mayor fama de infiel serial?”. La bailarina contestó rápidamente: “Hoy no creo, pero en su momento Benjamín Vicuña, ¿no? Fue muy público”.