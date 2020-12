Una amante de Maradona cuenta por primera vez la vida de excesos, violencia y un amor sin final con el 10

“Hola, Ma. ¿Cómo está mi hijo? Tenemos que arreglar para vernos”. Ese fue el último mensaje que recibió Laura Cibilla de parte de Diego Maradona. Era diciembre de 2019. Pocos días después, la mujer que le inició al Diez una única demanda para que se reconociera a su hijo que tiene 17 años fue bloqueada.

En diálogo con Teleshow, la mesera que sería madre "del quinto hijo de Maradona", relató que conoció al astro en el año 98, cuando ella estaba por cumplir 21 años. "En esa época, yo estaba haciendl el CBC para entrar a la Facultad de Medicina. Era sana, linda, tenía mi trabajo, mi departamento alquilado en Recoleta... Me llevaba el mundo por delante. Y cuando lo conocí, dije: 'Yo lo voy a sacar de todo esto'. ¡Ilusa!", dijo la mujer que aseguró haberse sentido deslumbrada.

“Diego, te quiero presentar a Laurita, mi camarera favorita”, le dijo Diego Sucar, quien se lo presentó en La Diosa, donde Laura abandonó los platos en la barra para salir a su encuentro apenas supo que su ídolo había llegado al lugar. "Diego me miró de arriba a abajo y contestó: 'Leo, ella no trabaja más'".

"Después me pidió que me fuera con él, pero yo le dije que me tenía que ir a mi casa", contó Cibilla, quien aseguró que Maradona "insistió e insistió hasta que empezamos a salir".

Además explicó que su romance con Diego fue cuando él ya estaba separado de Claudia Villafañe y aseguró que no fue una aventura: "Estaba en trámite el divorcio, que lo hizo estando conmigo".

"Y era discusión tras discusión con la otra parte: “Esto para mí”; “No, que esto es mío”; “Que no te lo doy”. Fue una época horrible", rememoró sobre el juicio de la división de bienes.

"Me volvía loca. Aparte, yo lo conocí cuando estaba hermoso", dijo respecto del sex appeal de Diego, a quien vio por última vez "en su peor momento, en una clínica". También destacó las buenas épocas de Maradona, en la que era "un romántico". Porque, según relató: "Después vino una etapa de un Diego irreconocible, violento, enfermo de celos... Al punto de no poder ir al supermercado: yo me escapaba para ir a trabajar".

Respecto de la relación tóxica con Diego –con quien convivió dos años–, contó que, cuando el consumo fue creciendo "llegó al extremo de que, cuando llegaba Guille al lugar donde vivíamos, yo no podía mirarlo a la cara. Era demasiado ya". También reveló que consumió cocaína con él y que tuvo que internarse: "Yo me enfermé mal. Y me interné un par de veces con 40 kilos... porque consumía a la par de una personas de 80 o 90 kilos, deportista".

"La única vez que caminé de la mano en una plaza con él fue en Cuba. Ahí lo conocí limpio", aseguró Cibilla, quien no quiso dar detalles cuando le consultaron si había sido agresivo con ella.

Por último, contó que quedó embarazada en Cuba y que se enteró cuando se fue a España. En ese sentido desmintió que la hubieran llevado a ese país para esconderla: "Yo me fui por mis propios medios para salvarme a mí misma. Quería recuperar la noción del tiempo y del espacio".

Después de cinco meses en ese país, regresó a Buenos Aires. "Y al día siguiente de mi vuelta, me llamó Diego y me dijo: 'Yo sé todo'. Le pregunto: '¿Qué sabés?'. 'Te paso a buscar', me dijo. Sabía hasta donde vivía, ya estaba en Darregueira y Santa Fe, que es donde nació mi hijo".

"Él se enteró y me vino a buscar. Estuvimos juntos hasta los casi dos años de vida de mi hijo", señaló Cibilla. Respecto de los derechos de su hijo como heredero de Maradona, dijo: "No me importa ni a mí, ni a mi hijo. Y a mí lo único que me interesa es lo que piense mi hijo".

En la última conversación que tuvo con Diego, él le dijo que ella se había olvidado de él. "'Vos me abandonaste', me decía. '¿Yo? Yo te busqué por todos lados y es imposible llegar a vos. No sé en qué andarás ni con quién estarás, pero ¿cómo desapareciste así?', le dije", recordó Laura, quien expresó que "no se le entendía lo que decía". Su hijo solo quería verlo una vez para recordarlo. Nunca pudo concretar el encuentro.

