Quiero retruco: Wanda Nara volvió a mostrar cómo mantiene una parte de su figura

Wanda Nara, sin lugar a duda, es una de las mujeres más llamativas entre las parejas o esposas de los futbolistas que militan en la liga francesa.

Y buena culpa de ello tiene el cuidado que le dedica a su figura, con distintos tratamientos y muchas horas de por medio.

Nara se convirtió en una verdadera influencer. De este modo, no hay nada que pase en su vida sin ser capturada y compartida en sus redes. Recientemente, la hermana de Zaira Nara cumplió años y mostró su gran festejo. Además, compartió una reflexión. En su publicación Wanda Nara escribió “Mi cumple feliz. Merci @dreamscometrueparis. Increíble Sorpresa”.

La exesposa de Maxi López escribió en su perfil: “Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer sin querer un balance de mis años cumplidos. No puedo ser más bendecida con mi gran familia con 5 maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme y a mi esposo…”. Abrumada ante tanto amor por parte de su familia, Wanda les agradeció por su amor incondicional.