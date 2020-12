Martitegui descubrió a una de las más queridas macheteándose una receta: ¿qué pasó?

El jurado de "MasterChef Celebrity" le tomó especial cariño a Leti Siciliani, una de las participantes más jóvenes del certamen que, pese a algunas taras en la cocina, sorprende con sus ricos platos. Pero, esta vez, la actriz no pudo cumplir el desafío y quiso hacer trampa con un método inesperado, que llamó de inmediato la atención de Germán Martitegui. Rápido, el chef "pescó" a la hermana de Griselda Siciliani.

La consigna de la velada fue preparar una deliciosa torta marquise, que es una de las más refinadas de la pastelería. Turbada por la complicada preparación, Leti intentó "machetearse" la receta y fue rápidamente descubierta por el jurado. “Creo que voy a hacer un marquise. Mi novia ama la torta marquise. Yo aprendí a hacerla por ella y a mí, que nunca me gustaron los dulces, me encantó”, comentó a los chefs.

Divertidos, Germán Martitegui y Damián Betular advirtieron que la participante miraba con mucha atención los paquetes de los alimentos. Con simpatía, Siciliani respondió: "Porque tienen recetas". El momento fue coronado por las risas del jurado y la participante, que se incomodó por la situación que la dejó en un mal lugar.

“¡Qué pena! Es tu momento para deslumbrar a ‘papá Tegui’ así que hace un lindo marquise”, le aconsejó Betular, con ironía, Al presentar su marquise, el jurado no sintió que la participante lo hubiese dado todo y criticó la torta. "Mastico azúcar sin disolver. Está crudo", fulminó Damián. Por su parte, Germán fulminó: "Si no te acordás las proporciones la torta te va a salir mal. No cumple con las expectativas".

Con las cartas en su contra, Leti Siciliani quedó en la cuerda floja y con posibilidades de abandonar el reality de cocina si no mejora su rendimiento. La gala de domingo tendrá a un famoso más fuera de la cocina de "MasterChef Celebrity".