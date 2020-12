Una famosa actriz denunció agresión tránsfoba mientras caminaba por un parque

Parece que, poco a poco, el mundo se encamina cada vez más hacia una sociedad de mente abierta y diversa en la que cualquier persona puede vivir la vida que desea sin tener que esconderse por miedo a las opiniones de los demás. Hemos visto como se ha avanzado mucho en las última décadas en cuanto a derechos LGTBIQ+ aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Cada vez más, las personas transexuales están rompiendo barreras de todo tipo. Hace solo una semanas, tras las últimas elecciones en Estados Unidos, descubrimos que Sarah McBride será la primera senadora trans de Estados Unidos. El pasado verano, Valentina Sampaio se convirtió en la primera modelo transexual que trabajaba para Victoria's Secret y al mismo tiempo Chanel anunció que Teddy Quinlivan sería su primer fichaje de una modelo transgénero.

Pero aunque hemos dado muchos e importantes pasos hacia delante, todavía quedan algunos seres intolerantes que recurren a la violencia para defender sus injustificables ideas. Laverne Cox ha sido la última en demostrar esto último al contar en un vídeo de Instagram que ha sido víctima de una agresión tránsfoba. La actriz se encontraba en el parque Griffith de Los Angeles dando un paseo con un amigo cuando un hombre se les acercó y muy agresivamente preguntó por la hora. El amigo de Cox contestó a su petición para después recibir la siguiente pregunta: "¿Chico o chica?" a lo que él respondió con un "que te jodan". Entonces comenzó una pelea entre ambos y la actriz no tuvo más remedio que llamar a emergencias. Acto seguido el atacante desapareció.

Tras contar el incidente, la actriz de 'Orange Is the New Black' hace una reflexión sobre lo chocante que fue todo. "Iba vestida con una sudadera con capucha y pantalones de yoga, iba completamente cubierta, llevaba mi mascarilla. ¿A quién le importa si soy trans? ¿Cómo afecta esto a tu vida?".

Desgraciadamente, Laverne confiesa que no es la primera vez que vive una agresión así. “Obviamente, esta es mi vida. He lidiado con esto muchas veces, pero nunca deja de ser impactante".

Pero lo más importante de sus palabras es cuando recuerda al mundo que la personas trans nunca deben sentirse culpables al sufrir este tipo de actos violentos. "No importa quién eres. Puedes ser Laverne Cox, sabes, o lo que sea que eso signifique. Si eres trans, vas a experimentar cosas como esta. No es tu culpa que haya personas que no estén de acuerdo contigo existiendo en el mundo. Tenemos derecho a caminar por el parque".