¡Qué joyita!: Dalma Maradona pidió ayuda a sus fans y encontró un video muy valioso de su papá

Dalma, la hija de Diego Armando Maradona, utiliza sus redes sociales como aliadas para hacer todo tipo de descargo, como despedir a su papá con un conmovedor y emocionante mensaje, arremeter contra el abogado Matías Morla, defender a su hermana, Gianinna, disparar contra Jorge Rial e, incluso, hacer un pedido muy especial a sus seguidores.

"¡Ayer en la lupita me apareció un vídeo de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los 4! Ellos están de espaldas y Giani, mini, tomando mate (creo que era del 94', pero no estoy segura). ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan??? Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema. ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más"