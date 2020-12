La joven esposa de Cormillot posteó muy picante en su primer aniversario

Si bien cuando comenzaron su noviazgo más de uno los miró con escepticismo debido a la diferencia de edad, lo cierto es que, a un año de casarse, la relación entre el Doctor Cormillot y su mujer, Estefanía Pasquini, cada vez está mejor.

"Hoy hace un año del día mas feliz de mi vida, el día que elegimos estar para siempre juntos, en las buenas y en las malas, sin importar nada...como te repito todos los días... Sos mi gran amigo, compañero y amor", comenzó la nutricionista.

"Decidiste formar una familia conmigo sin importar el que dirán, o esos pronósticos pocos alentadores o la gente que no daba un mango por esta relación, con los portales que sólo remarcaban la diferencia de edad y todas las que nos tuvimos que bancar... Pero, por suerte, también tuvimos el apoyo de la gente que sí valía la pena ❤️", continuó.

"No es solo un año de casados, es un año de vivir encerrados juntos porque de nuestra luna de miel no paramos de vivir juntos ya que nos agarró la cuarentena y agradezco a la vida que me agarró con vos, el que me saca risas hasta hacerme doler la panza, el que me hace sentir segura, amada, valiosa, con quien aprendo cada día tanto profesional como humanamente y así podría seguir con una lista interminable", agregó enamorada.