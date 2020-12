Florencia de la V alarmó a sus seguidores: "Es hora de decir adiós"

Florencia de la V se quedó con toda la atención de sus seguidores al compartir en Instagram un posteo muy particular con la frase "Es ahora de decir adiós..."

Como se pudo comprobar inmediatamente, la actriz estaba haciendo referencia y mostrando su apoyo a la interrupción voluntaria del embarazo.

En el contexto del debate histórico en la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Aborto Legal, Flor de la V decidió dejar en claro su punto de vista sobre el aborto. Y por si no alcanzaba con subir una imagen, escribió “¡Es hora de decir ADIÓS a los abortos clandestinos! La Cámara de Diputados tiene una nueva oportunidad de hacer historia y votar a favor de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

Por otro lado, también convocó a sus seguidores de Instagram que apoyaran la causa y difundieran la misma imagen para que el aborto se convierta en ley. La publicación fue bien vista por los usuarios ya que en los comentarios recibió aplausos, corazones verdes y la frase ‘será ley’. La actriz no se limitó a un solo posteo sino que unas horas más tarde subió otro en el que decía “hay dictamen” acompañado de una caricatura de colores verdes.

Este último posteo, a diferencia del primero, no obtuvo tantos comentarios positivos sino todo lo contrario. “No entiendo. Tenés voz popular y no luchás por otras leyes, como los pacientes oncológicos”, “Habemus asesinatos” y “Por ahí me das mucha pena”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió en medio de otros comentarios llenos de corazones verdes y otros azules, estos últimos haciendo referencia a las y los pro vida.

Sin embargo, los comentarios en contra de la postura ideológica no afectaron a Flor de la V, ya que seguido de ese posteo subió un video de TikTok y tres fotografías posando sonriente con un vestido blanco y verde en el programa que hace a la mañana junto a Ángel de Brito. En la descripción escribió “miércoles en LAM” y debajo volvió a escribir los hashtags más usados en la campaña mediática a favor del aborto.