El tremendo palito de Viciconte a Floppy Tesouro: "Yo no soy chupa..."

Mica Viciconte se convirtió en el centro de polémica tras unas declaraciones que brindó durante su participación de 'Bienvenidos a bordo', el programa que conduce Guido Kaczka en el Trece.

En esta ocasión, la pareja de Poroto Cubero se robó toda la atención tras tirar un palito, en la cara, a Floppr Tesouro: "Yo no soy chupamedias".

Luego de presentar a las dos invitadas, Guido aprovechó para recordar la relación de las panelistas. "Mica Viciconte y Floppy Tesouro. ¿Ustedes se conocen, cierto?», indagó. Casi al unísono, las rubias contestaron: «Trabajamos juntas con Moria, con la ‘One'».

Tras esa frase, Guido le pidió a Mica Viciconte que profundizara al respecto. "Mica, ¿vos te llevabas bien con la ‘One?", le consultó. Rápidamente, la novia deCubero aseguró: "Sí, con Moria Casán nos llevamos muy bien. Y con Floppy también, no nos hemos peleado". Por su parte, Floppy Tesouro acotó: "No hubo discusión. Aunque no lo puedan creer, programa de chicas y no nos peleábamos. Nosotras y Moria, ja".

Sin embargo, Guido Kaczka no estaba tan seguro de esa versión. "Eso era cuando hacían el programa de la tarde. ‘Incorrectas’, espectacular era. Pero si ahí se peleaban a veces", expresó el conductor. Por eso, Viciconte se sinceró y recordó que sí existían enfrentamientos en el programa de Moria Casán. "Obvio, todas bien no nos llevábamos, tampoco la pavada. Teníamos nuestras diferencias, tantas mujeres no podíamos estar sin pelear", puntualizó.

Posteriormente, Guido le hizo una pregunta al hueso a Mica Viciconte: "¿Existe en un grupo de trabajo la posibilidad de que todos se lleven bien, Mica? ¿Se puede eso?".

Tras pensarlo algunos segundos, la rubia contestó y le tiró un palito a Floppy Tesouro: "Es difícil, algunos son panqueques y se la guardan, otros son falsos, para mí es imposible que todos se lleven bien. Yo no soy chupamedias, ese es el tema, no puedo. No digo que Floppy sea chupamedias, eh, ja".