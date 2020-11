José María Listorti echó del estudio a una compañera en vivo: mirá por qué

Un desagradable momento se vivió en el programa 'Hay que ver', que conduce José María Listorti y Denise Dumas en Canal Nueve.

Y tal situación tuvo como protagonistas a Gladys La Bomba Tucumana y Carolina Molinari, una de las panelistas del ciclo.

Esto se pudo observar cuando hablaban de la demanda que le podría llegar a iniciar el ex de la participante del Cantando 2020 por calumnias, injurias y hostigamiento. “¿Vos por qué decidiste en este momento hablar de tu ex?”, le preguntó la integrante del formato de LaFlia, sin esperar el enojo incontrolable de la rubia, que decidió abandonar el móvil, mientras que el cronista salió a buscarla.

“¿Yo? ¡Estás mal informada! ¡Antes de preguntar semejante estupidez, informate!”, disparó Gladys. «Pará, pará, no te vayas. Habla con nosotros», manifestó el notero. «Ni sé quién es ella, si me pregunta eso, que se asesore. Antes de preguntar semejante estupidez», disparó la artista. «Perdón, pero no dije nada malo. Hice una pregunta re normal, porque ella es la que estuvo hablando», señaló Carolina.

«Dejala, Martín, dejala, dejala, si no se siente bien», manifestó José María Listorti. «¿Cuándo hablé yo de él? Lo único que dije es que quería mi auto. Que se asesore en preguntar porque me indigna. Yo no me acuerdo ni para ir al baño de él. Lo único que quería, Carolina y te lo aclaro a vos, era mi auto. Llegamos a un pacto verbal por un amigo mío, para que yo no hiciera nada legal en contra de él», señaló la Bomba.

Pero la discusión no terminó y el conductor tomó una tajante decisión. "Andate, Caro, andate por favor", arremetió echándola del estudio. "Estás en todo tu derecho de ofenderte, no voy a juzgar eso. pero la conozco a Caro, no tuvo la intención de agredirte", señaló Listorti defendiendo a su compañera, que después de unos minutos regresó.

"No fue mi intención atacarte. Si te sentiste ofendida te pido disculpas", señaló. Una vez que todo esto pasó, el también humorista se relajó. “¡Qué feo momento! ¿Te das cuenta lo que me hacés sufrir al aire? Si tenés dignidad ¡Echate!”, manifestó ¡Echate vos!”, le contestó Molinari.