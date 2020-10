Sofi Morandi, muy enojada por los rumores de su cirugía

La influencer Sofi Morandi es una beboteadora de primera y se ha hecho toda una marca en redes sociales, con eso, y otras virtudes.

Una de sus virtudes cardinales es su boca, y varios seguidores y haters dispararon en las redes que la jovencita ha abusado del colágeno. “Sofi ya no te pongas relleno en los labios, estaban bien antes”, decía un mensaje.

Morandi respondió rápidamente. “Chicos, no tengo relleno en los labios, no me puse. Si algún día se me canta ponerme relleno en los labios, lo voy a hacer, así que esperá sentadito a que eso suceda. ¿Se entiende lo que digo? Igual me encantan mis labios, tengo tremenda jeta, ah, humildad”, disparó.

Pero pese al enojo, Morandi no abandona el humor, que es un rango distintivo de su personalidad: “¿Podemos no opinar del cuerpo de las personas sin que ellos pidan opinión al respecto? ¿Podemos hacer un challenge en TikTok que sea ‘Cerrá el orto challenge’”, cerró?