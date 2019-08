Moria Casán, dura con Susana Giménez: mirá lo que dijo de su entrevista a Mariana Nanni

La entrevista de Susana Giménez a Mariana Nanni ha dejado mucha tela para cortar. Por una lado por las impactantes declaraciones y acusaciones de la ex del 'Pájaro' Caniggia, y por otro la cataratas de críticas que le cayeron a la conductora del programa más exisito de Telefe.

La última es sumarse a la lista famosos que le bajaron al pulgar a 'Su' por la forma de encarar la entrevista fue Moria Casan, otra estrella del firmamento artístico nacional, con una larga relación de amor y odio con Susana.

Las repercusiones de todo lo dicho por la madre de Charlotte y Alex Caniggia también tuvo su tratamiento y debate en el programa que Moria conduce en la pantalla de América.

"La señora Nannis se llevó todo el rating del planeta. No sé si dijo barbaridades, ella usa ese estilo petardista que tiene desde hace 20 años, cuando decía que éramos todos unos muertos de hambre, que se bañaba con champagne. Siempre hablaba como mucho", analizó la conductora.

Pero luego apuntó directamente contra la labor de Susana como entrevistadora. "En realidad no fue una entrevista porque la señora que conduce no hizo una sola pregunta. Todo fue un monólogo de Nannis. Dos por tres o cuatro veces intervino y mirando un papel. ¿Qué entrevista hacés, mamita?", lanzó sin filtro

"No fue una entrevista porque la señora que conduce no hizo una sola pregunta"

"Si la agarraba yo, creo que los dos terminaban juntos acá con la novia enfiestándose”, aseguró la One sobre lo que hubiese pasado si ella le hacía la nota a la ex de Caniggia. "Y si la agarraba la Legrand no la dejaba decir nada o muy poco porque la cortaba”, agregó ácida.

Fuente: Exitoína