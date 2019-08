Los Caniggia más divididos que nunca: ahora Charlotte cuestionó a su mamá tras el encuentro con Susana

Pasaron ya 48 horas de que Mariana Nannis diera su fuerte testimonio en el living de Susana Giménez, donde acusó a Claudio Caniggia de golpeador, infiel y drogadicto. Sin embargo, los ecos aún resuenan en todos los medios, que, como era de esperar, salieron a buscar la palabra de sus hijos.

Y luego de que Alexander saliera a criticar a su padre a través de un móvil para LAM,el ciclo que conduce Ángel de Brito a través de El Trece, fue ahora Charlotte, la que se refirió al tema y se diferenció de su hermano.

"¿Estamos bien Char? Recién dijiste que estuviste triste estos días", le preguntó el cronista de Hay que ver, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti a través de El Nueve.

"No, pero estoy bien", afirmó la participante del Bailando escuetamente.

"De tu hermano dijiste que fue un bol…", le preguntó entonces el cronista, haciendo alusión a las declaraciones de Alexander. "Ya fue, yo no me meto", se limitó a responder ella.

"Es una vergüenza total cuando él pide una pericia psiquiátrica para mi mamá, yo los vi, vivo ahí. Él no me vio, pero yo lo vi desde 10 metros de distancia", había declarado el joven entre otras cosas.

"¿Lo de tu madre lo viste todo por completo, todo lo que dijo de tu padre?", le preguntaron entonces a la participante del Bailando 2019, yendo directamente al tema.

"No, no veo nada, no me interesa. Me contaron, sí, pero no me meto yo", sentenció.

"¿Vos coincidís con lo que resume tu madre cuando dice que tu padre es un drogadicto, que fue violento?", fue entonces la pregunta del periodista presente en los estudios de LaFlia, donde Charlotte grabó su participación en la ronda de videoclip.

"No, no, para nada", lanzó entonces una de las protagonistas del reality Caniggia Libre, quien, si bien se disponía a recibir las preguntas de los conductores desde el estudio finalmente optó por terminar ahí la entrevista a partir de la recomendación de su manager, Fabián Speroni.

Fuente: Infobae.