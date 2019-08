Un ensayo a puros besos: "Me haces bien", el posteo de Flor Vigna con su pareja

Los comienzos de su relación amorosa con Mati Napp estuvieron cargados de dudas para Flor Vigna. ¿Comenzar un nuevo noviazgo a tan poco tiempo de haberse separado de Nicolás Occhiato? ¿Salir con alguien del trabajo? ¿Blanquearlo ante la prensa? En un principio ella se limitaba a decir que "pasó algo" entre ellos pero que no fue más que una confusión y que no eran más que compañeros del Bailando.

Sin embargo, las cosas cambiaron y el miércoles pasado Vigna no anduvo con vueltas. "A mí el hombre me tiene que sumar. Hoy es Mati", dijo en Intrusos. Y para despejar cualquier duda sobre sus sentimientos, este sábado publicó un video muy romántico junto a su coach.

En la filmación se los puede ver a ambos, solos, ensayando una coreografía para su próxima participación en el Bailando. En un momento, distraídos por el amor, terminan abrazados y a los besos en el piso.

"Me hacés bien", se limitó a escribir ella junto a la publicación. Mati Napp no tardó en responder: "¡Amé! Me hacés bien, hermosa".

El video recibió muchos comentarios de otros famosos. Como Cinthia Fernández, quien escribió "epa" junto a un emoji con corazones; o Lola Morán, que dejó un emoji de fuego; hasta Facu Mazzei, quien indicó: "Yo me voy a morir de amor".

Lourdes Sánchez, Ailén Bechara, Nati Jota, Bianca Di Pasquale también dejaron sus corazones. Y Grego Rossello aportó su humor: "Yo para hacer una coreo con mi novia tengo que volver a nacer. Ah, y además conseguir una novia. Este video me cagó el finde. ¡Los felicito, chicos!"

Mientras la actriz de Una semana nada más consolida su vínculo con el coreógrafo, a su ex novio, Nico Occhiato, se lo relaciona con varias figuras del medio, como Carolina Pampita Ardohain y Noelia Marzol.

Días atrás, Vigna habló sobre él: "Pasamos cinco años hermosos y se los agradezco. Si no hubiera tenido un duelo, hubiera sido porque no valió la pena. Nico me enseñó a amarnos y también que hay un momento en el que uno tiene que amarse a uno mismo. Me ayudó a elegirme. Su amor propio me ayudó a que yo encuentre mi amor propio".

Y agregó: "Es un ejercicio el soltar, no es que apretás un botón… En un momento una dice: 'Bueno, me dejás por tercera vez… vamos a intentar soltar'". Además, reconoció que "a mí me hizo mierda", y sentenció: "Así como te digo que es muy buena persona, también le digo que no sea histérico".

Fuente: Infobae.