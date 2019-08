¡Sigue el quimobo! Fuerte declaración de Caniggia contra su ex Mariana Nannis; ¿qué dijo?

Mariana Nannis llegó a la Argentina el sábado a la mañana para sentarse esta noche en el living de Susana Giménez. Al arribar al Aeropuerto de Ezeiza, realizó duras declaraciones contra Claudio Paul Caniggia y su supuesta nueva novia, Sofía Bonelli. "Él está con una prostituta y una drogadicta que lo tiene drogado todo el día", dijo, entre otras cosas.

Ante estas declaraciones, y previo al programa de Susana Giménez, Claudio Caniggia utilizó su cuenta en Instagram para manifestar su enojo. "Una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis urgente, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania", escribió, en relación a sus tres hijos, Charlotte, Alexander y Kevin Axel.

"No es lo que quería hacer pero creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años", concluyó el breve escrito, que lleva la firma del ex futbolista.

Diego Esteves, panelista de Infama Recargado, contó al aire que estaba hablando por WhatsApp con Mariana Nannis y leyó el mensaje que ella le envió. "Una rincoscopía para él urgente. Un juez va a decretar quién está drogado todo el día, pobrecito", fueron las palabras de la mediática, según el periodista.

Fernando Burlando, abogado de Claudio Caniggia, contó en Infama Recargado que el Pájaro no pidió un bozal legal para ex pareja, Susana Giménez ni Telefe con el objetivo de evitar que hablen de él. De todas formas, confirmó que le enviaron una carta documento a la madre de sus hijos: "Es para anunciar que todo lo que se diga (en el programa de la diva) en definitiva va a ser evaluado. De hecho, ya ha dicho cosas que han generado daño prácticamente irreparable. Llegado el caso, el día que tenga que sentarse a convenir la disolución de la sociedad conyugal, esto también va a ser tenido en cuenta".

"Es una intimación. De alguna manera anuncia lo que puede suceder. Se les da noticia a las partes que llegado el caso de transgredir una situación que tiene que ver con las buenas costumbres, la ética, la moral y los falsos hechos o acusaciones, van a tener que hacerse responsables", explicó. De todas formas, Juan Manuel Dragani, abogado de Mariana Nannis, dijo que aún no fue notificado al respecto.

Por su parte, Sofía Bonelli se manifestó después de enterarse de las palabras de Nannis al llegar a la Argentina: "Vi todo, me parece patético. Me da mucha lástima por ella tener que estar haciendo ese circo de venir a la Argentina por unos mangos a hablar mal de mí y ni siquiera me conoce. Yo no tengo que salir a desmentir a nadie porque me parece bizarro, te juro. El nivel de violencia que maneja… Es una lástima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablar así de otra".

