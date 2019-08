Pata Villanueva y el duro mensaje que le dedicó a Valeria Lynch por su separación

Pata Villanueva no se cortó nada. Luego de conocerse la separación de Valeria Lynch y Cau Bornes, la ex modelo fue durísima con la cantante, con quien mantiene un viejo rencor ya que su ex novio, Héctor Cavallero, la engañó con ella.

En diálogo con Teleshow, la cantante confirmó la ruptura. "La decisión fue de común acuerdo. Dentro de todo estoy tranquila", aseguró. Pero a pesar de esta aclaración de la cantante, Cau dio su versión y contradijo a su ex esposa. "La única cosa que puedo decir es que no es nada oficial. Es para promover un poco sus shows porque hay una crisis muy grande", confesó en un audio que fue difundido en el ciclo Confrontados.

Y en medio de todo esto, quien se metió en la polémica fue Pata Villanueva. La ex modelo escribió en su cuenta de Twitter (y luego borró el mensaje): "Valeria se separó. ¿Viste cómo duele? A mí me pasó con vos. Yo tenía una hija postiza y vos tenés una hija postiza que adoras. La vida cobra las cagadas que nos mandamos, a mí también me las cobró. Espero lo tomes lo mejor posible, gracias por entender".

Recordemos que Valeria Lynch fue la tercera en discordia en la separación de la ex vedette con Héctor Cavallero en la década del 70 y desde entonces parece que la herida no cerró para Villanueva.