Mirá la insólita conversación entre Cande y Marcelo Tinelli

Candelaria Tinelli siempre genera polémica por sus declaraciones o por su particular estilo de vida. Sin embargo, en esta oportunidad divertió a sus seguidores con un peculiar mensaje de su padre.

Consciente de las elecciones de su hija, el conductor intentó a través de un mensaje que Cande se de "un permitido" y vuelva a probar carne: "Hola. Soy Daniel Chicken ("pollo" en inglés). Me dijeron que no te llamo. Hace mil que no te veo. Cuando quieras charlamos".

En la imagen que compartió la cantante en Instagram Stories, se puede observar que tiene agendado al conductor del "Súper Bailando" como "Padre". Sin embargo, lo más insólito es que se cambió la foto de perfil por la de un pollo al spiedo.

Aunque, la joven se lo tomó con humor y así lo compartió en su posteo: "Mi viejo siempre tan creativo con foto de perfil de pollo y todo para que me clave un animalex".

"Soy vegetariana, casi vegana", había manifestado hace unos meses atrás. En una entrevista, le consultaron cuál es su comida favorita y ella respondió: "una ensalada bien colorida".