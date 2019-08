Se pudrió: la “China” Suárez trato de machirula a Marcela Tauro

Se armó la hecatombe entre la “China” Suárez y Marcela Tauro y parece que esta novela tiene más de un episodio. La joven actriz se enfureció con la panelista de Intrusos por la versión que dio a conocer la periodista sobre la crisis matrimonial que padece con Benjamín Vicuña.

Tal fue el enfado que la mamá de Mangolia se despachó con un fuerte video que subió a su cuenta de instragram. Allí trató a Tauro de ser una “periodista bastante ensañada en general con el género femenino”. Además, la acuso de tener algo con ella desde “hace tiempo”.

Esta indignación por parte de la protagonista de la película “Hilo rojo” se debe a que la panelista de Intrusos reveló un supuesto chat entre Vicuña y Pampita en uno de los tres celulares que tiene el actor chileno donde su ex le decía que “extrañaba la vida familiar que tenían juntos”. Al ver esto, Suárez discutió con vehemencia con su pareja y lo echó del Country donde viven juntos desde hace un par de años.

El descargo de Tauro

La periodista esperó hasta la emisión de Intrusos para pegarle. Al comienzo dijo "No iba a contestar pero como se fue agrandando, la verdad no tenía ganas de callarme.

"Vamos a empezar por el final -anunció la periodista, de larga trayectoria en el medio-. Si me habló a mí, Marce, a mí no me llamó ni me mandó mensaje. Puede ser que no tenga mi celular; tenemos un amigo en común, (Marcelo) Polino, se lo podés pedir. No me llamaste, porque yo contesto hasta a mis seguidores de Instagram".

Hizo un mea culpa: "Me puedo equivocar millones de veces". Pero dejó algo en claro: "Machista… no. En todo caso fijate tus amigas, tu entorno, tu pareja, ¿de dónde vino la versión?". Y tras advertirle en dos ocasiones que la notó "muy nerviosa", Tauro le hizo un pedido final a Eugenia: que no falte a la verdad al afirmar que intentó comunicarse con ella y no la atendió. "Si mentís en eso, tenés que mentir en todo… Nada más".