Marcela Tinayre increpó a un movilero de Intrusos

La muerte de José Martínez Suárez trajo un escándalo inesperado que golpeó a todo el clan Legrand explicitando una presunta grieta política que sacudió los cimientos de una familia que todavía atraviesa el duelo, y debido a esto, Marcela Tinayre expresó su enojo contra Intrusos (América) por haber hecho hincapié en las diferencias ideológicas que poseen los distintos integrantes de su parentela.

Luego de que se conociese que una de las hijas del cineasta fallecido despreció el gesto del presidente Mauricio Macri, que envió una corona al cementerio de la Chacarita para brindarle el pésame a sus familiares, en el programa de Jorge Rial se trató la dura historia de María Fernanda, la hija de Josecito y sobrina de Mirtha Legrand que fue secuestrada durante la última dictadura cívico–militar y que fue salvada por la intervención de la diva de los almuerzos y su diálogo con el representante del gobierno de facto que había en el canal en el que trabajaba por aquel entonces.

Consultada por un cronista del ciclo de espectáculos de América, la conductora de Net TV se mostró molesta por la divulgación de la información que habla de las diferencias políticas en su familia en el marco del fallecimiento de su tío José.

“No, no, yo no sé nada. No, no, no ensucien la muerte de mi tío”, pidió la hija de Mirtha cuando subía a su auto.

Marcela negó que exista tal grieta en su seno familiar, y reiteró la solicitud en busca de respeto para Martínez Suárez. “No ensucien la memoria de mi tío. Él fue una persona memorable y nadie está peleado, todos estamos re dolidos”, aseguró.

Cuando el movilero de Intrusos le preguntó sobre las diferencias ideológicas entre los Viale y las hijas de Josecito, más el presunto conflicto por el supuesto deseo de La Chiqui y Goldie sobre hacer el último adiós para su hermano en el Cementerio de la Recoleta, Tinayre respondió indignada y preguntando si le estaban hablando en serio.

“No sé nada”, sentenció, cerrando finalmente la puerta de su auto y repitiendo la palabra “chau”, al mejor estilo de Marcelo Tinelli al final de su programa.





Fuente: Exitoína