¡Al fin! Una buena para el Chano, tras el asalto que sufrió en Barcelona

Los días tranquilos de Chano Moreno Charpentier lejos de la Argentina se vieron interrumpidos por un inesperado hecho ocurrido el miércoles pasado. El cantante se encontraba en Barcelona, España, combinando días de relax con la grabación de su próximo videoclip, cuando fue asaltado en la Rambla del Raval. Según el medio ElCaso.com, dos jóvenes magrebíes le robaron algunos objetos personales que llevaba en ese momento.

Afortunadamente, el artista no sufrió heridas y pudo recuperar el pasaporte, ya que los ladrones lo tiraron en unos arbustos. A pesar del mal momento, al parecer, la suerte está del lado del cantante: ahora hallaron su DNI.

La usuaria de Twitter @TeresitaDeLaO, argentina que vive hace más de un año en Barcelona, contó a través de la red social que encontró el documento de Chano y, para demostrarlo, publicó una foto del mismo. "No es joda que acabo de encontrar en la puerta de un edificio abajo de mi casa, en Barcelona, el DNI de Chano", escribió, junto a un emoji sorprendido.

Ella, que casualmente el día que el artista sufrió el robo se había manifestado al respecto por la cercanía del lugar del hecho con su domicilio, contó que lo encontró apoyado "sobre un portero muy delicadamente". Y agregó: "Solo diré que el DNI está hecho bosta. Parece que lo doblaron en cuatro".

En la foto intentó tapar los números del documento con sus dedos. Sin embargo, no se dio cuenta de que a un costado también aparece el DNI del artista. Como no podía ser de otra manera, las críticas de los seguidores por haber mostrado los datos personales de Chano llegaron inmediatamente.

La usuaria de Twitter publicó una foto de su hallazgo (Foto: Twitter)

"Juro que quise tapar el DNI pero soy mamerta y no lo vi al costado. Sorry, Chano, I did my best (perdón, Chano, hice lo mejor que pude)", escribió ella con humor.

Y luego agregó: "Por culpa de Chano se me llenaron las notificaciones de soldados de la moral. La p… Eso me pasa por agarrar cosas de la calle. Gente indignada con que se vea el DNI… No googlearon nunca a nadie, qué vida triste. Yo hasta a mí misma me googleé una vez porque no me acordaba el mío".

De todas formas, aseguró que el periodista Daniel Ambrosino intentará contactarse con Chano para que, en caso de que aún esté en Barcelona, pueda coordinar para encontrarse con la mujer que encontró el DNI.

En diálogo con Teleshow, Gabriel Iezzi, abogado del músico, contó que fue lo que pasó el miércoles pasado: "Él está bien. Fueron punguistas: recuperó el pasaporte pero no así las tarjetas (de crédito) y la plata".

En un video se lo puede ver a Chano hablando con unos policías después de sufrir el robo, a quienes les indica: "Te dije que es mi novia porque cuando vengo acá estoy con ella… Soy un cantante muy conocido en la Argentina".

Antes de viajar a España Chano fue entrevistado por Jorge Lanata en el programa Hora 25 de Todo Noticias. En la charla, habló por primera vez de la difícil relación que tuvo con su padre. Explicó que no estuvo muy presente en su vida, tras la separación de su mamá. Sin embargo, pudo "conectarse" con él y acompañarlo en la última etapa de su vida, mientras estaba enfermo.

"No tuve un padre muy presente. Mis viejos se separaron cuando tenía seis años. Y mi papá se fue a vivir a España cuando tenía 15 años. Tuve contacto con él pero poco. Lo valoro, porque es lo que él podía hacer. En un momento yo le pedí ayuda y él nunca me ayudó cuando se fue a España. Él se fue e hizo otra familia. No tengo resentimiento. A mí me gustaba compartir cosas con él. Era simpático, admiraba algunas destrezas e inteligencias", dijo.

Cuando le diagnosticaron cáncer a su papá ambos regresaron a la Argentina y lograron construir un vínculo que nunca antes habían tenido. Sin embargo, no fue una situación fácil, ya que "tenía que ayudar a una persona que me había hecho daño". Más allá de eso, se encargó de acompañarlo al hospital durante su enfermedad. "Me pareció injusto cómo la enfermedad se lo devoró…", recordó con tristeza.

