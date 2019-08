Jorge Rial y Nicole Neumann se cruzaron muy duro: "Panqueque de los medios"

Jorge Rial fue muy duro con Nicole Neumman cuando intentaban hablar del escándalo con Fabián Cubero que incluyó una cámara oculta en la puerta de la casa.

"Basta de Nicole Neumann, está siempre enojada. Uno me dice 'boludo' y le pone me gusta en vez de decírmelo a mí. Me gustaría que un día me diga 'boludo' directamente a mí, en vez de ser tan cobarde. Nos tenés hartos, me tenés los huevos al plato", dijo durante una nueva emisión de Intrusos.

Y agregó: "Chicos, somos demasiado condescendientes con la gente del ambiente. Hay padres que hace meses que no ven a sus hijos y no saben dónde carajo están. Lo que están haciendo es un bochorno. Desde que se separaron todo es un bochorno en esta relación. Como padres, son un bochorno. Y si se enojan me importa tres carajos. Son públicos y se exponen".

Al ver el programa, Nicole no se quedó callada e hizo dos posteos en Twitter donde mata al periodista.