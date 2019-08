La extraña propuesta de matrimonio que recibió Susana Giménez

Susana Giménez juró no volverse a casar después del conflictivo divorcio que tuvo hace décadas con Huberto Roviralta. Sin embargo, la diva dijo en la apertura de su programa la frase "después hablamos", cuando una persona de la tribuna le llevó un ramo de flores para proponerle matrimonio.

Ahora, el sitio Primiciasya.com se comunicó con el hombre que desde hace un mes hace lo imposible para lograr que la diva acepte su propuesta.

La persona en cuestión es Diego Coppola y arrancó en la televisión en el programa de Marley, "3, 2, 1... ¡A ganar!".

"Me fui quedando en la tribuna hasta que me dejaron venir a estudio de Susana. Allá por 2007. Venía como un espectador más, ahí conocí a su club de fans y a Lorna, que la adoro. Charlo siempre con ella tengo una linda amistad", le dijo Coppola a dicho portal.

Y agregó: "Desde hace unos años me animé a gritarle cosas lindas, cuando me escucha me responde. Soy jardinero. Pero haría todos los jardines del mundo con tal de conseguir aunque sea un saludo de ella. No quiero que sienta que la acosó, pero es hermosa. Y más hermosa como persona".

"No soy empresario y creo que estoy lejos de eso, no me interesa lo material, mi propósito en la vida es trabajar y ser feliz con mi hijo Mateo, que siempre que mira el programa y le grito algo se agarra la cabeza. Si puedo y la vida y Su me dan una oportunidad, la haría feliz a ella también. ¿Quién te dice, no?", concluyó.

Fuente: MDZ