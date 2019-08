La desgarradora publicación de Marixa Balli

View this post on Instagram

Hoy 13 de Agosto se cumplen 10 meses que un inconsciente llamado JUAN MANUEL CASTAM TE SESINu00d3 Desde ese momento mi vida cambio y se inundo de dolor ni hablar la vida de mi madre Es como que nada tiene sentido y mientras ...seguimos esperando poder darte cristiana sepultura ,que nos entreguen tu00fa cuerpo ...con el dolor que eso nos causa Esperando que las leyes cambien Esperando la decisiu00f3n de un juez Esperando tomar valor y dar las declaraciones pu00fablicas que la prensa me pide y que hace 10 meses les digo que no estoy preparada para dar notas (necesito transitar mi duelo) Te extrau00f1o tanto hermano mu00edo,te quiero con el alma ,trata de descansar en paz Deseo que las leyes en algu00fan momento estu00e9n a favor de la victima y no de los asesinos y delincuentes Empecemos a diferenciar ACCIDENTE de ASESINATO Pido justicia por todas las victimas ud83dude4fud83cudffb