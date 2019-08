Mica Viciconte reveló cómo es su acuerdo económico con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero apostaron a la convivencia luego de dos años de pareja pero antes de dar el gran paso, la panelista de Incorrectas y el futbolista pautaron condiciones.

"La realidad es que a mí no me gusta vivir de arriba", aseguró Mica en diálogo con Susana Giménez. Acto seguido, Cubero la interrumpió: "¡Este comentario me deja como una rata, y yo no soy ninguna rata! Me están matando. ¿Dónde dijiste eso? Explicá esto".

Hecha la salvedad, Viciconte explicó cómo se manejan. "Soy una mujer independiente y no me gusta que nadie me mantenga. Por más que él sea mi pareja, yo tengo mi laburo y mis gastos. Entonces le dije: me mudo, pero quiero aportar. Hicimos un acuerdo en el que al lado de lo que pone él es mínimo lo mío, pero yo me siento bien. Me siento cómoda y puedo invitar a mis amigos porque soy parte de ese departamento. Algunas veces sí que me hice la boluda con la luz y eso y lo paga él. No es que hay algo estricto", reveló.