Las redes fueron impiadosas con More Rial, en su debut cantando en vivo

La mediática admitió estar un poco nerviosa. Y a juzgar por las repercusiones en el canal de YouTube del mencionado programa de música tropical, la devolución del público no fue favorable.

"¿Me están cargando? ¡Encima dicen canta pero de maravilla! Dónde LPM. Quisiera también tener la plata que tiene el papi para hacerme famoso", "No sé si canta peor More o Alex Cannigia", "No tiene vergüenza", "Mis oídos no soportaron tanto", "Pobre chica , canta muy feo ! Le pone actitud ! Pero el canto no es para ella!", "Ridícula", "Por Dios qué furia que me agarra, gorda pedorra"; fueron algunos de los comentarios negativos frente al debut en vivo de More.

A pesar de todo, la hija de Rial le pone actitud y en este caso se presentó lookeada con botas, pollera, una gorra y una campera animal print. Habrá que ver cómo sigue esta carrera musical.