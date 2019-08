Bailando 2019: la caída de Siciliani durante un complejo truco en la gala de cuarteto

"Me he caído diez mil veces en el escenario, no pasa nada". Griselda Siciliani minimizó su caída en la noche del lunes durante la gala de cuarteto en el Bailando 2019, donde un complejo truco le jugó una mala pasada a su bailarín Nicolás Villalba, quien no pudo sostenerla y la actriz terminó en el suelo. Sin embargo, el jurado no la perdonó y terminó con una baja nota.

"Uh, ¿estás bien?" preguntó Marcelo Tinelli, cuando finalizó la canción "Ahora mirame" de Ulises Bueno, el cantante cuartetero que estuvo presente el pasado viernes en la apertura del ritmo.

"Creo que sí, tal vez me doy cuenta después", respondió la ex pareja de Adrián Suar, que cayó en uno de los giros y su cadera terminó golpeando en la pista.

Griselda sumó apenas once puntos del jurado:​ cinco de Angel de Brito y seis de Nacha Guevara. El más lapidario fue Marcelo Polino, quien le puso un cero. "Yo voy a un espectáculo y se me cae la artista y pido que me devuelvan la plata. Y para mí que la figura más convocante de acá se caiga, es un disgusto", lanzó sin vueltas.

Para peor, la performance terminó con ocho unidades, porque el BAR le bajó la nota. "Está bailando mucho Griselda, y eso está bueno. Pero como falló el final, punto para abajo", afirmó Flavio Mendoza.

"Yo vi una coreo alegre, pero en los enlaces los cuerpos estaban separados. Hubo muchos trucos y se vieron sucios”, analizó Laura Fidalgo, que también descontó un punto. "El truco final fue un disgusto. Punto para abajo", sentenció Aníbal Pachano.

