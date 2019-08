Sofía Gala: “Tuve muchos problemas con la cocaína, estuve diez años consumiendo”

Sofía Gala, hija de Moria Casán, fue una de las invitadas de este sábado en el programa Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff y, entre otros temas, habló de su relación con las drogas.

"Primero me parece que hay que poner en distintos niveles las drogas: no es lo mismo la cocaína, que la marihuana, que el LSD. Yo probé casi todas las drogas que existen, tuve problemas con una sola y me fue muy bien con otra", dijo al principio.

"Tuve que entrar en recuperación. Narcóticos Anónimos (NA) un año, mi pareja internada... me hizo pésimo, me alejó de mi familia. Odio la cocaína, la tengo totalmente endemoniada porque arruinó muchos momentos de mi vida y me sacó de mi eje", confesó.

Sofía Gala también contó que cuando nació su hija comenzó su "necesidad" de recuperarse, pero que recién al tres o cuatro años después pudo salir por completo de la adicción.

"Es muy difícil salir, estuve un año tomando la decisión sin poder activarla. Fui dos veces a NA antes de quedarme, se llama la puerta giratoria porque entrás y salís", contó.

"NA me ayudó mucho, son terapias muy recomendables sólo si querés salir, porque también se trata de eso, la voluntad es lo más importante. Y uno tiene que tomar la decisión real, no es 'sí, me quiero mejorar pero me tomo un pase el sábado'", agregó.

La hija de Moria Casán también habló de su consumo de cannabis. "La que me ayudó bastante a mí fue la marihuana", aseguró.

"Soy una persona muy ansiosa y tengo muchos problemas de ansiedad. Cuando era chica sufría ataques de pánico severos, me querían empezar a medicar y empecé a probar con marihuana y realmente me ayudó un montón. Primero marihuana y después aceite porque cuando empezó todo esto no existía de esta manera". describió.

