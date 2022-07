Escandalo: Los audios del amigo de Sebastián Villa a una de sus víctimas: "Sebastián le pegó..."

El audio en cuestión se trata de una conversación entre Félix Benítez, asistente y mano derecha del colombiano, y Margarita, una amiga cercana a Tamara Doldan. La comunicación es del 2021, previo a la denuncia de la víctima. Después de 1 mes del terrible suceso, el asistente de Villa intentó por todos los medios que no se concretara la denuncia. La charla telefónica quedó archivada en el expediente de la causa que es investigada por la fiscal Vanesa González, de la UFI Nro. 3 de Esteban Echeverría.

tamara doldan sebastian villa.jpg

En los audios se puede escuchar como Félix Benítez quiere persuadir a Margarita para que la causa no salga a la luz y no entorpezca el presente deportivo de Sebastián Villa:"Si ella quiere que se le borren los moretones, vamos al mejor médico y que le pongan la mejor crema". El abogado de la víctima, Roberto Castillo, incorporó los audios al expediente. En el audio, Benítez dice:" lo que pasó en el cuarto es problema de ellos dos. Hoy no te podés poner de culo con una mujer porque tenés todo para perder. Yo la llamé a Tamara, pero no quiso arreglar". Mientras que la respuesta de Margarita fue contundente: "Ella me dijo que Sebastián le dio una cachetada. Yo la fui a ver a mi amiga y me asusté también. Yo no quiero problemas con nadie, que no me jodan". Mientras tanto en el club del colombiano, Boca Juniors, se especula con una posible sanción y ya buscan un posible refuerzo.