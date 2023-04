Es argentino y le metió cuatro goles al Real Madrid, ¿quién es Valentín Castellanos?

Poco después, a los 22, Castellanos volvió a aparecer. Esta vez ante un pelotazo largo que lo obligó a utilizar toda su potencia para emprender la carrera casi desde mitad de cancha y su inteligencia para posicionar bien el cuerpo ante la marca de Eder Militao. El brasileño intentó embestirlo dos veces, pero no pudo con el argentino que aguantó todo y cuando pisó el área definió por entre las piernas del arquero ucraniano.

El tercero fue en el amanecer del segundo tiempo, después de una muy buena acción colectiva por derecha que terminó con un centro atrás para el artillero, quien nuevamente no falló. Tras su anticipo a Dani Carvajal y su derechazo, el estadio no dudó en corear su nombre. Pero esto no fue todo porque a los 62 estampó el 4-1, esta vez de cabeza ante un tiro de esquina jugado rápido que tomó por sorpresa a la defensa blanca y le permitió al argentino celebrar uno más.

Después de este póker de goles, Miguel Ángel Sánchez decidió sacarlo de la cancha para que reciba el cariño de la afición y el que ingresó en su lugar fue el uruguayo Cristhian Stuani. Castellanos es el segundo argentino que le convierte cuatro goles al Real Madrid. El otro fue Diego Milito, que con el Real Zaragoza lo hizo en las semifinales de la Copa del Rey 2006 en un 6-1 de su equipo.

La participación del ex New York City FC de la MLS no se limitó solo a los goles, porque también protagonizó un fuerte cruce con Vinícius Jr. El delantero del Real Madrid, después de ganar un tiro de esquina se golpeó el pecho y miró a la afición, lo que molestó a Taty quien reaccionó empujándolo cuando la pelota no estaba en juego. De inmediato los dos jugadores iniciaron una discusión a los gritos en la que tuvo que intervenir el árbitro para calmarlos.

Castellanos se unió al Girona para esta temporada en condición de préstamo, proveniente del New York City de la MLS, en donde estuvo 4 temporadas. El delantero argentino sumaba 13 goles por aquel entonces y era el máximo goleador en la liga estadounidense. Además, en 2021 había ganado el Botín de Oro, cuando anotó 19 dianas en al temporada regular y tres en los playoffs.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1650944934936199170 ¡VOLEA Y HATTRICK! Taty Castellanos puso el tercero en su cuenta persona y el 3-1 ante Real Madrid con una linda definición. pic.twitter.com/KW4elcSnTz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2023

Nacido en Mendoza en 1998, el punta nunca jugó profesionalmente en Argentina. Tras ser descartado en pruebas para River Plate y Lanús, cruzó a los 17 años la cordillera para incorporarse a Universidad de Chile. El traslado le permitió reencontrarse con su padre, que vivía allí y al que no veía desde que era un niño.

Cuestionado entonces por su liviano físico, llegó a debutar en la Copa Sudamericana pero, buscando más minutos de juego, decidió emigrar de nuevo y probar fortuna como cedido en el Montevideo City Torque, de la segunda división uruguaya. En este equipo, también parte del conglomerado City Football Group, dieron con la clave al adelantar su posición a la de delantero centro. Taty, que se desenvolvía como mediocampista de tono aguerrido, comenzó entonces a romper las redes hasta comandar el ascenso a la primera división uruguaya.

Los vídeos de los goles del Taty viajaron hasta el despacho del español Domènec Torrent, entrenador entonces del New York City FC. El ex mano derecha de Pep Guardiola pidió que el delantero diera el salto a la MLS, donde apuntó buenas maneras desde el primer momento. En 2019, en su primera campaña completa sumó 11 goles y 7 asistencias en 30 partidos, sustituyendo como referencia ofensiva al español David Villa, la gran estrella de la franquicia en sus primeros años.

Aunque fue tentado para jugar con la selección chilena, Castellanos fue paciente hasta recibir la llamada de Fernando Batista para la escuadra Sub 23 de Argentina, con la que logró el título del último preolímpico sudamericano en Colombia.

En 2022 estuvo en carpeta de River Plate, pero finalmente continuó en la MLS y ahora la está rompiendo en España en donde ya lleva convertidos 12 goles con el Girona. Seguramente, esta actuación del joven de 24 años ante Real Madrid no pasará desapercibida y serán varios los clubes de Europa los que posen sus ojos sobre él.

