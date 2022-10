Elecciones en Brasil, ¿Lula da Silva o Jair Bolsonaro?

Live Blog Post

9 A.M. Votó Lula asegurando que el país "volverá a la normalidad" tras la presidencia de Bolsonaro

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva votó hoy en una escuela en el Gran San Pablo. "Hace cuatro años no pude votar porque estaba preso por una mentira. Y ahora tengo la posibilidad de ser presidente para que el país vuelva a la normalidad", dijo Lula al votar en Sao Bernardo do Campo en las elecciones generales de Brasil.