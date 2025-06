"Vamos a volver": el mensaje de Cristina Kirchner a la militancia y la crítica por la prohibición judicial de salir al balcón

La referente del peronismo mandó un saludo especial a los militantes que se congregaron en su domicilio del barrio porteño de Constitución. “Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchaba hace mucho y me gusta porque revela una voluntad”, expresó.