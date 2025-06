Quiénes definirán el pedido de recusación a la plana mayor del Tribunal de Cuentas y qué se especula que pasará

Tal como había anticipado, el ex intendente Emilio Baistrocchi presentó el 9 de junio pasado un pedido de recusación que incluye a parte de la plana mayor del Tribunal de Cuentas y a la fiscal María Inés Coll. La solicitud se dio luego de que el organismo de control objetara los balances municipales del 2023, correspondientes al último año de gestión del dirigente. Los que deberán decidir si le hacen lugar a la solicitud son el bloquista disidente Enrique Conti, el bloquista oficialista Daniel Celedón y el giojista Elio Frack.

Conti, Celedón y Frack no hablan públicamente. Los tres optaron por el silencio, saben que cualquier cosa que digan podrá ser motivo para que los recurran. Sobrevuela que no le harán lugar a la solicitud de Baistrocchi, que no hay intención de generar un conflicto político en un año electoral, que una recusación abrirá un juego peligroso entre revisores de cuentas y los revisados.

La recusación apunta directamente a la manipulación del sistema de control, señalando una “asignación dirigida” y un uso político del Tribunal por parte de sectores vinculados al exgobernador Sergio Uñac, con quien Baistrocchi mantiene una ruptura política pública y notoria. Baistrocchi rompió su relación oficialmente con el uñaquismo a principios del 2024. La disputa terminó con el ex intendente yéndose del peronismo y armando Hacemos en San Juan, el partido que fundó el cordobés Juan Schiaretti. Hizo declaraciones picantes y lanzó dardos que apuntaron al manejo político del Senador y su círculo.

image.png Emilio Baistrocchi (a la izquierda) en sus tiempos de intendente de la Capital y de acercamiento con Sergio Uñac cuando este último era gobernador. Ahora están enfrentados.

El Tribunal de Cuentas es el organismo que controla las cuentas públicas de todos los poderes del Estado, de los 19 municipios y también de las empresas estatales. Cuando la gestión del ex gobernador Sergio Uñac estaba por finalizar, tres históricos miembros permanentes del Tribunal se jubilaron (el presidente Isaac Abecasis, la vicepresidenta Graciela Chávez y el vocal Aldo Molina). Fue así como se abrieron vacantes claves, cargos vitalicios que fueron ocupados por el peronismo antes de que el pocitano concluyera su mandato el 10 de diciembre del 2023. Apenas 17 días antes del cierre del gobierno uñaquista, la Cámara de Diputados eligió a los reemplazantes: al peronista Pablo García Nieto como presidente, al giojista Mario Frack como vicepresidente y al ex secretario general de la Gobernación, Juan Flores, como vocal permanente.

Tal como establece la legislación, el último año de gestión contable del capitalino en el municipio (ejercicio 2023) fue controlado por el Tribunal de Cuentas y su nueva composición, quienes elaboraron primero tres cargos contra Baistrocchi: uno por el pago de una revista a un medio de comunicación, otro por el Ecoparque y finalmente, un tercero por una obra de veredas. El ex Jefe Comunal apeló los cargos, dos fueron desestimados y uno quedó en pie (caso veredas). La plana mayor del Tribunal deberá emitir un dictamen final sobre el pedido de extensión de plazo en la obra: si lo confirma, Baistrocchi deberá pagar por haberle causado un perjuicio al Estado.

Quedan pocos días para que Conti, Celedón y Frack decidan si le hacen lugar al pedido de recusación de Baistrocchi, quién ya está terminando junto a su equipo jurídico un descargo para presentar en caso de que no le acepten su solicitud.