Un exfuncionario de Carlos Menem sugirió disolver el Congreso para "mejorar el sistema"

En una entrevista radial, Kohan cuestionó fuertemente el desempeño que se ve en el Congreso. “La tristeza que me dio el espectáculo de la Cámara de Diputados el otro día... me dio repugnancia. Fue tristísimo. La verdad es que, para mí, que he luchado tanto para que vuelva al sistema, para que ellos crean en el sistema. Ver esa basura fue tristísimo”, expresó.

Además, acotó que, si en algún momento se convierte en un obstáculo, se puede disolver el Parlamento. “La verdad que es un Parlamento con 280 diputados, 72 senadores, que lo que más ha dado son tristes espectáculos este año. A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”, dijo en FM Milenium.

De esta forma, cuestionó la cantidad de parlamentarios en la Cámara alta y comparó el número de representantes con Estados Unidos: “Con 500 millones de habitantes, tiene 100 senadores. Nosotros tenemos, con 52 millones, 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del 94″.

El exfuncionario hizo su crítica al funcionamiento al Congreso tras los cruces e insultos entre legisladores durante una sesión especial convocada por la oposición para debatir proyectos resistidos por el Gobierno, como el financiamiento universitario y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan.

Antes de que se levantara la sesión, toda la bancada de Unión por la Patria se puso de pie, aparentemente para increpar al diputado José Luis Espert, quien fue duramente cuestionado por la oposición por su rol en el bloqueo de debates en la comisión de Presupuesto. Además, al mismo tiempo de la sesión eran detenidas cuatro personas por la causa que investiga un escrache en la casa del diputado oficialista, de las cuales tres ya fueron excarceladas. Continúa detenida la concejala peronista de Quilmes Eva Mieri.

Kohan sobre el peronismo: “No hay nadie que me represente”

En la misma comunicación el exfuncionario habló sobre la actualidad del peronismo y la figura de Cristina Kirchner: “Para mí no hay nadie en el peronismo que me represente. Y nadie va a discutir mi peronismo. Yo fui secretario general del partido también. Me da tristeza por el peronismo, tristeza por el país”.

Sobre la condena de la expresidenta Cristina Kirchner, apuntó: “En vez de bailar en el balcón, ¿por qué no le explica a los argentinos por qué está presa? En vez de pelearlo a Kicillof, preguntarle por qué firmó lo de YPF. Porque, en definitiva, acá la patria no te reclama nada. 'Dios y la patria me lo demanden'. Dios no sabemos, y la patria no demanda nada porque debe 17.000 palos de golpe de YPF y nadie es responsable”, ironizó.

(Con información de Perfil)