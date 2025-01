Seguirá preso el gendarme jachallero que mató a un ladrón en Rosario

Según la investigación, Cortez, quien vivía en la zona y estaba de civil portando su arma reglamentaria, alertó al 911 sobre el robo. Posteriormente, se identificó ante los sospechosos, quienes intentaron huir. Flores fue retenido por vecinos en Baigorria y Unión, y en ese contexto ocurrió el disparo fatal.

Reconstrucción del crimen

La fiscalía sostiene que Cortez, tras reducir a Flores colocándole los brazos por detrás de la espalda, disparó su arma. El proyectil ingresó por el costado izquierdo del cuello, atravesando órganos vitales y provocando una hemorragia mortal. La reconstrucción del hecho y la autopsia realizada bajo el protocolo de Minnesota concluyen que el disparo habría sido efectuado mientras la víctima estaba agachada o arrodillada, descartando la versión de un forcejeo.

En declaraciones previas, Cortez alegó que el disparo ocurrió tras ser atacado durante una persecución. Sin embargo, la fiscal Paolicelli contradijo su versión: "Flores no tenía armas ni elementos peligrosos, y no se hallaron evidencias que respalden su relato. El cuchillo encontrado estaba en el lugar donde cortaban cables, no en el sitio del supuesto enfrentamiento".

La defensa y el contexto

El abogado Carlos Varela defendió al gendarme argumentando que Cortez actuó por miedo y en defensa propia, al sentirse intimidado por tres personas frente a su hogar. Según Varela, el cabo escuchó amenazas de los ladrones y decidió disparar tras interpretar que uno de ellos estaba armado.

La controversia sobre los límites de la legítima defensa y el uso de la fuerza letal por parte de un agente de seguridad continúa dividiendo opiniones. Mientras tanto, la decisión judicial de mantenerlo detenido reaviva el debate sobre el uso de la violencia en contextos de inseguridad.

El reclamo en Jáchal

Ocurrió en octubre de 2023. Aproximadamente 300 personas se reunieron en el centro de Villa Mercedes, en Jáchal, para pedir por la liberación de Cortez. Vecinos y familiares reclamaron con carteles de justicia.