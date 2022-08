Habló el chico baleado por una mochila: "Me quedé con miedo"

A raíz del disparo que recibió, Joaquín fue sometido a una operación donde le reconstruyeron el pómulo y el maxilar. Ya de alta, le dijo a la prensa que "me quedé con miedo por lo que pasó. Era una zona transitada, no me lo esperaba".

Luego relató el duro momento en que fue abordado por los malvivientes que trataron de robarle: "me acuerdo de todo. Venía caminando tranquilo, por una zona transitada, y siento el impacto, el sonido fuerte que te rompe el oído. Inmediatamente salí a pedir ayuda. Fue horrible”. Además manifestó que irá a un psicólogo y que se siente muy agradecido de poder volver a su casa.

“Te quedás con miedo, es feo, lo veré con el psicólogo”, reconoció tras recibir el alta. “ Siempre salía tranquilo, sin preocupación", agregó y finalmente dijo que "es horrible lo que hicieron, si yo haría eso no podría vivir", expresó Joaquín.

Por el salvaje episodio de inseguridad hay detenidos dos menores, de 16 y 17 años, y se negaron a declarar ante el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza. Ambos acusados fueron trasladados a un instituto de menores ubicado en la ciudad de La Plata, en calidad de detenidos.