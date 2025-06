Inflación a la baja, consumo frenado y las elecciones como "bisagra" económica, el análisis de especialistas sanjuaninos para lo que se viene

Al respecto, Mariano remarcó que con un evento electoral en el medio es complejo hacer una proyección sobre el comportamiento de la economía, ya que no es una novedad que lo que suceda en las urnas repercute de manera directa en las medidas adoptadas por el gobierno nacional y, por ende, en el bolsillo de los argentinos en general. Para Luis las elecciones no tendrán un rol determinante en el aspecto económico, si se tienen en cuenta los resultados que vienen reflejando las urnas en las provincias que desdoblaron los comicios, pero con una política volátil y los candidatos que van surgiendo (como la reciente confirmación de Cristina Kirchner como candidata a diputada provincial), el panorama puede cambiar en cualquier momento antes, durante o después de las elecciones.

Una multiplicidad de factores, además de las elecciones, podrían incidir en el dato inflacionario. Para Gustavo no hay que perder de vista el costo de los servicios, que no solo no dejan de aumentar, sino que las tarifas continúan atrasadas. “La quita de algunos subsidios que todavía no se logran eliminar del todo como en electricidad, transporte público o combustibles podría incidir en la suba de la inflación”, detalló.

A eso se puede sumar una actualización al tipo de cambio, que en la actualidad con el control manteniendo la brecha entre los $1.000 y los $1.4000 se mantiene bajo en términos reales. “Se espera una modificación en el régimen cambiario desde octubre”, detalló Mariano. Esto sin duda podría darse luego de las elecciones e incidir en la inflación del último trimestre del año.

Si bien la inflación continúa marcando bajos índices, esto no se vería reflejado en el consumo y la ansiada reactivación económica. Al respecto, Luis analiza: “Si se mantiene el ajuste de circulante y no afloran los dólares del colchón, lo más probable es que haya una restricción de la demanda que hace que la oferta baje para mejorar los precios. La recesión es complicada porque si baja la tasa de interés no hay fondeo. La única forma de reactivar la economía es bajando la tasa de interés. Falta para que se reactive, se está mejorando en la venta de cosas con tasa cero, pero el costo de financiamiento sigue siendo alto”. Para Mariano la recuperación del consumo se daría en la misma línea, pero las altas tasas de interés impiden que haya una gran demanda de los créditos, frenando el consumo y con ello, la reactivación.

Ante este panorama, la recomendación de los especialistas sanjuaninos es preservar los ahorros que se puedan, aprovechando la estabilidad económica que hay antes de las elecciones. “Para el ahorro a mediano o largo plazo, el dólar es una buena oportunidad de atesoramiento. Hay que aprovechar que por un par de meses el dólar va a estar planchado hasta que se haga la actualización de la brecha”, precisó Mariano. Interiorizarse sobre instrumentos que tienen una tasa de riesgo como bonos o acciones también son una excelente opción para ahorrar y cuidar el dinero.