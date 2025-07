Un comentarista radial puso en duda que Desamparados sea grande porque sus hinchas solo pusieron $1 millón en la colecta

Esta afirmación no pasó desapercibida. Sin vueltas, Conti señaló que siempre se dijo que "Desamparados es el club más convocante de San Juan", pero que la reciente campaña para recaudar fondos –lanzada en medio de un contexto financiero no favorable– apenas reunió un poco más de un millón de pesos. La suma representa solo una fracción del dinero necesario para cubrir los compromisos salariales, que ascenderían los 20 millones. “Esto lo digo yo, y no es mojarles la oreja. Refleja que, a la hora de la exigencia, el hincha que se golpea el pecho con el ‘orgullo de San Juan’ no acompañó como se esperaba”, sentenció el conductor.