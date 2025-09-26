viernes 26 de septiembre 2025

Duro traspié

Se acabó el sueño para Gorosito y el sanjuanino Alan Cantero: Alianza Lima, eliminado de la Copa Sudamericana

Con el delantero sanjuanino como titular, el equipo peruano perdió 2-1 ante la Universidad de Chile en Coquimbo y quedó afuera en los cuartos de final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se terminó la ilusión. Alianza Lima, con el sanjuanino Alan Cantero desde el arranque, cayó 2-1 frente a Universidad de Chile en un duelo disputado a puertas cerradas en Coquimbo y no logró avanzar a las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana.

El conjunto dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito arrancó cuesta arriba: a los 5 minutos, Lucas Assadi sorprendió con una gran jugada individual y puso en ventaja a los chilenos. Ese golpe condicionó de entrada a los peruanos, que sufrieron la intensidad de un rival que encontraba en las asociaciones rápidas su mejor arma para lastimar.

Con el correr del primer tiempo, Alianza intentó equilibrar el trámite. Hubo pasajes de buen toque, pero faltó profundidad para encender a los atacantes. Y cuando parecía asentado, llegó otro golpe: en el inicio del complemento, Javier Altamirano sacó un remate desde fuera del área y firmó el 2-0 para la U.

Herido y obligado a reaccionar, Gorosito movió el banco. El ingreso de Paolo Guerrero y Kevin Quevedo le dio aire fresco al equipo. Precisamente Quevedo robó un balón en la salida rival y asistió a Eryc Castillo, que descontó a los 64 minutos. Con media hora por delante, Alianza volvió a ilusionarse con la remontada.

Los peruanos fueron con todo: atacaron directo, metieron presión y llenaron de nervios a la defensa chilena, que acumuló tarjetas amarillas para frenar los embates. Pero con el correr de los minutos, la U de Chile supo enfriar el juego, cuidar la posesión y manejar los tiempos hasta el pitazo final.

La eliminación dejó a Alianza Lima con sabor amargo. No pudo cobrarse revancha de la recordada serie ante la U en la Libertadores 2010, pero se despidió con la frente en alto tras un recorrido histórico: ningún club peruano había disputado 18 partidos internacionales antes que este equipo de Gorosito.

El sueño terminó para los íntimos, para Gorosito y para el sanjuanino Alan Cantero, que cerraron su participación en la Sudamericana con un rendimiento que, pese a la caída, dejó huella en el fútbol continental.

