Podios de triatletas sanjuaninas en los Ironman de Valencia y Lima

Flor venía de obtener un gran resultado en Campeonato Madrid Duatlón Media Distancia 2025, donde fue campeona en una competencia que no estaba en sus planes y apenas tres semanas antes del Ironman de Valencia.

Y fue en esa ciudad de España, el fin de semana pasado, donde Florencia coronó una gran actuación con el primer puesto en su categoría y fue séptima en la general, estableciendo un registro de 4h46m39s.

Florencia: “Ironman 70.3 de Valencia es una prueba que tuvo su segunda edición, pero que es un punto neurálgico, importante en Europa, por lo que hubo 3.000 triatletas y con mucho nivel europeo. Yo me lo había preparado muy bien, era un objetivo A de este año, uno de mis objetivos A, que si bien estoy enfocada en la larga distancia que es a donde yo apunto, ocurre que como este año el mundial 70.3, es decir, de media distancia, se hace en noviembre en Marbella, aquí en España, y como yo vivo aquí, no me quería perder la oportunidad de ir", expresó.

Mientras que Gisela estuvo en la capital de Perú, disputando el triatlón que se venía postergando desde 2018: “Esta carrera del medio Ironman de Perú, lo queríamos correr con mi pareja Miguel Giménez, desde el 2018, me parece que fue la primera edición. Y bueno, nunca se pudo dar hasta este año que terminamos de correr el medio de San Juan y ya estábamos entrenados, por lo que aprovechamos ese entrenamiento y nos fuimos a Lima. Generalmente en esta fecha corríamos en XTERRA, que este año no se hizo".