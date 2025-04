Murió Hugo Gatti: el día que pasó por San Juan, enfrentó a Alianza y se fue goleado por Desamparados

image.png

El primer vínculo que tuvo Hugo Orlando Gatti con San Juan fue el 14 de noviembre de 1973. El arquero defendía los colores de Gimnasia La Plata, cuando el Campeonato Nacional lo juntó frente a Sportivo Desamparados en el barrio Patricias Sanjuaninas. El Lobo no tuvo una buena tarde y fue batacazo Víbora, que lo derrotó 4-1 con goles de Salvador Spadano, Luis Brizuela y Hugo Gottfrit (ec). El que descontó para los del Parque fue Pedro Gallina.

image.png

Otro de los momentos del emblemático arquero en San Juan fue diez años después, el 21 de abril del 1983. En ese entonces, integraba el plantel de Boca y vino a jugar un amistoso con Atlético Alianza en el Estadio del Parque de Mayo. Pese a que no se conocen muchos datos del encuentro, el duelo terminó en manos del Xeneize, que se impuso en un ajustado 2-1 con goles de Ricardo Gareca y Roberto Pasucci. Mientras que para el Lechuzo, descontó Carlos Rodríguez.

image.png

Hugo Gatti, una leyenda con guantes

Hugo Gatti nació el 19 de agosto de 1944 y construyó una carrera inolvidable que abarcó más de dos décadas. Fue arquero de Boca Juniors, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta, dejando una huella profunda en cada club por el que pasó.

Sin embargo, su historia más gloriosa la vivió en Boca, donde disputó 417 partidos, convirtiéndose en el arquero con más presencias en la historia del club. Con el Xeneize ganó dos Copas Libertadores, una Copa Intercontinental (1977) y los torneos Metropolitanos de 1976 y 1981.

En total, disputó más de 700 partidos oficiales, atajó 26 penales a lo largo de su carrera y defendió la camiseta de la Selección Argentina en 18 oportunidades.

image.png

Hugo Gatti y la crítica a Selección Argentina:

En una entrevista, Gatti, conocido por sus opiniones controvertidas, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni no repetirá el éxito obtenido en Qatar 2022 más allá del nivel que viene mostrando: "Ojalá me equivoque, pero yo creo que a Argentina no le va a ir bien en el próximo Mundial. A los jugadores fundamentales ya no los tiene", comenzó diciendo el arquero que conquistó títulos icónicos con el Xeneize.

image.png

Además, cuestionó el rendimiento de los defensores que fueron clave en la última Copa del Mundo, especialmente de Cristian Romero: "Cuti da muchas patadas, y ahora lo van a tener en cuenta. Te caga a patadas Cuti", afirmó en una entrevista con La Nación. Pero el punto más controvertido llegó cuando apuntó directamente contra Messi, quien fue pieza clave para el título en Qatar.

"Es uno menos", disparó, refiriéndose a su percepción del juego del capitán argentino, una opinión que contrasta con el reconocimiento mundial hacia el astro rosarino.

En cuanto al título mundial de 2022, Gatti opinó que fue producto de la fortuna y del contexto del torneo. "Argentina tuvo suerte, porque si el Mundial se hubiese jugado en Argentina no lo ganaba. Lo ganó porque jugaron en un lugar donde no les gusta el fútbol. Querían que Messi saliera campeón para poder decir que es el mejor del mundo. Esa es la realidad", sentenció.