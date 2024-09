La araña que pica: Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético en el último suspiro del partido

Eliminatorias El penal que el VAR no vio: el pisotón del arquero Vargas a Julián Álvarez

Enseguida, debió responder en diálogo con ESPN sobre la importancia de su conquista: "Obviamente que ayuda para la confianza que sea para ayudar al equipo. Son tres puntos importantes, ganar 1-0 o 5-0, lo que sea, lo importante es sumar de a tres así que muy feliz".

Además, sobre su posición en el campo más retrasado con Antoine Griezmann de punta, sostuvo sobre los pedidos del Cholo: "He hablado un poco en esta semana con él, me dijo que me podía utilizar en diferentes posiciones. Siempre estoy a disposición tratando de aprender y siempre que él crea que pueda ayudar al equipo en alguna posición diferente, lo voy a hacer".