La Libertad Avanza sanjuanina, en mood de campaña: robustece el armado, perfila candidatos y coquetea con peronistas

image Los contrarios a Peluc. Ya no están dentro del armado de Milei en San Juan.

Sin embargo, la bendición explícita de Karina a Peluc desactivó cualquier jugada por el sello. El segundo proceso pasó por la anulación de los potenciales socios para un frente electoral de cara a las legislativas nacionales de octubre. El diputado nacional blindó el partido. Hizo gala de la rosca a la que está acostumbrado y ejecutó, en una misma tarde, una sesión del Consejo y del Congreso de La Libertad Avanza. El sábado 28 de junio, en la sede de Acción para una Democracia Nueva (ADN), el partido que fundó junto al empresario Martín Turcumán, logró que los órganos de gobierno del partido del Presidente en San Juan aprobaran la participación, sin conformación de frentes. Es más, aprobaron los nuevos aliados dejen de lado sus partidos y pasen a ser adherentes de La Libertad Avanza. Un condicionante fortísimo.

De manera que Peluc echó por tierra cualquier posibilidad de alianza con el Gobierno provincial o con el Partido Bloquista. Las dos fuerzas provinciales tenían la intención de entablar un proceso de negociación o, al menos, no descartaron la posibilidad de un armado conjunto. El vicegobernador Fabián Martín había esbozado la idea en el programa Paren las Rotativas. Ni bien empezó el año, el presidente nato de la Legislatura dijo: "Estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo, pero un requisito sine qua non: el primer candidato es nuestro. Podemos mezclar, hacer listas conjuntas, pero el primer eslabón es nuestro, la primera candidatura es nuestra".

También hubo actores secundarios que buscaron una eventual alianza. El exgobernador Jorge Escobar, un hombre usualmente consultado por Peluc, también pidió que ambas fuerzas políticas abrevaran en un mismo río. "Les aconsejaría que vayan juntos", manifestó en el mismo programa. Además, deslizó que habló con Eduardo "Lule" Menem, una de las manos derechas de Karina, para que amigue a las partes. No resultó. De hecho, hubo una reacción contraria. Peluc no vio con buenos ojos la intervención y aceleró los plazos. "Hago lo que siempre dije que iba a hacer", expresó al libertario a su entorno más íntimo.

Lo mismo sucedió con el bloquismo. Sólo que en ese caso, aunque hubo charlas informales, el detonante de la relación fue un proyecto del diputado Luis Rueda que buscaba respaldar el INPRES. La iniciativa "dice que lo que Milei hizo está mal", graficaron las fuentes. Ergo, los libertarios lo tomaron como una afrenta contra el Presidente. Provocó el enojo de la conducción del partido de la estrella por partida doble. ¿Por qué? Porque el mismo día que Peluc anunció que La Libertad Avanza irá solo a las elecciones, presentó a una nueva incorporación: el excandidato a intendente de Santa Lucía, Juan Sancassani. Es un apellido que tiene raigambre bloquista, que compitió en el 2023 bajo el paraguas del Partido Justicialista. El changuito, como lo conocen sus allegados, firmó su pase al partido del Presidente con duras críticas a la fuerza que fundó Federico Cantoni.

¿Sancassani candidato? Parece apresurado hablar de la candidatura de un recién llegado. Es probable que esté en la lista. Fuentes de jerarquía del espacio libertario así lo aseguraron. Naturalmente, no tendrá el rol protagónico, pero está en consideración. Los dos actores principales de La Libertad Avanza en el escenario política sanjuanino son Turcumán y Darío Peña. El primero ya compitió para la gobernación. Las fuentes resaltaron la experiencia y la formación. No obstante, las segundas líneas libertarias manifestaron matices con un dirigente que no militó la campaña de Milei para la Casa Rosada. Justamente, el activo más importante de Peña es el convencimiento sobre el proyecto del Presidente. Hay que agregar que es un cuadro joven, similar al perfil del senador Bruno Olivera, sólo que con trayectoria militante. Durante algunos años integró la Juventud Peronista. Después pasó a ADN y logró la confianza de Peluc.

Por ahora, la pulseada virtual de candidatos de La Libertad Avanza está entre Turcumán y Peña. La lista, hacia abajo, está ordenada. La delegada de la Comisión contra Trata, María Eugenia Raverta, iría segunda. La referente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabaja con Peluc desde el balotaje del 2023. Y tercero figuraría Sancassani.

Los tres -Turcumán, Peña y Sancassani- estuvieron en la presentación del flamante aliado libertario, un grupo disidente de la conducción del PRO sanjuanino. El fundador de Autoconvocados por la Salud, Luis Martínez, es el referente. Lo siguen dos macristas: Antonio Russo y Narciso Campos. En un principio, pensaron en organizar una línea interna al PRO que conduce el diputado Enzo Cornejo. Después decidieron dar el salto en nombre de "las ideas de la libertad". Peluc presentó a los disidentes el jueves 10 de julio en un café frente al Centro Cívico. Sorprendió la participación de un peronista o experonista. El titular de la CNRT, Rogelio Cerdera. Tiene un nombre insigne dentro del justicialismo provincial y además está casado con la diputada Marisa López, exministra de Hacienda del 2019 al 2023.

image Rogelio Cerdera y Abel Chiconi.

El funcionario de Javier Milei tiene un rol importante en la nueva configuración del esquema de gestión del transporte tras la disolución de la dirección de Vialidad Nacional. Cerdera es el nuevo delegado de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo que concentrará tareas de fiscalización, control y sanción sobre servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias.

¿Más peronistas a La Libertad Avanza? En ocasiones precedentes, hubo informaciones sobre la formación de La Carlos Menem, una agrupación de jóvenes que respaldan a Milei. Estrictamente, no son peronistas o al menos no se identifican con el peronismo de las últimas décadas. En San Juan, hay un grupo de terceras líneas del Partido Justicialista que está en contacto con el diputado Peluc. Hacen foco en la Capital. Sin embargo, no trascendieron los nombres propios. Por ahora, la idea de La Libertad Avanza no es "sumar por sumar". Cabe recordar la frase de un dirigente probablemente no muy querido por los libertarios y ajeno a sus ideas. El difunto gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, decía: "No nos dejamos confundir por los cantos de sirena de ninguna pretendida aritmética electoral; aprendimos hace mucho que hay sumas que restan, y que construir un frente lleva tiempo, espacio, coherencia y valores compartidos". Peluc quiere privilegiar los valores compartidos para no generar confusión en el electorado del Presidente.

image Con los medios de comunicación de Jáchal.

Mientras tanto, el representante de Milei arrancó con la campaña proselitista formal. Eligió Jáchal. Dio un par de entrevistas a medios departamentales y reivindicó la polarización. "Las próximas elecciones son decisivas para que San Juan pueda desplegar todo su potencial. El país se encuentra ante una encrucijada entre el kirchnerismo y la libertad. Nosotros representamos con claridad el camino de la libertad porque queremos dejar atrás décadas de populismo y avanzar hacia una administración responsable y eficiente de los recursos públicos", dijo.