El ciclista peruano que vive por temporadas en la casa de los "bichos verdes" y se entusiasma con la Vuelta a San Juan

A nivel personal, contó que pronto comenzará su ciclo olímpico, pensando en la posibilidad de estar en Los Ángeles 2028. "Quiero estar y quiero pelear esos Juegos Olímpicos", afirmó.

sdafgsdf.jpg

Ruiz Calle nació en Chulucanas, Piura, capital de la cerámica, artesanías y del buen limón y mango. Allí creció practicando ciclismo, una pasión heredada de sus padres. Desde hace dos años viaja por temporadas a San Juan, donde corre para el SEP.

"A través de un contacto argentino que llegó a la Selección de Perú es que llegué al SEP. Ellos me abrieron las puertas y me ayudaron a adaptarme, aunque al principio me costó. Todo aquí es diferente, pasé de estar dos semanas a pasar 8 meses en San Juan. Por suerte la convivencia es muy buena y todo fluye. Además estoy con mi hermano Robinson y otro amigo de Perú, por ese lado me siento acompañado y apoyado", destacó.

Mirá la entrevista completa: