Difícil panorama: un campeón del mundo con Argentina se podría perder los próximos partidos por Eliminatorias

El mediocampista argentino se perderá varios encuentros clave con el Betis, entre ellos los duelos ante Osasuna y Atlético de Madrid en La Liga de España, así como compromisos europeos en la Conference League frente a Copenhague y Celje. Además, su baja coincide con el debut del equipo en la Copa del Rey contra el Gévora. Vale destacar que el Ingeniero también tiene otras bajas de peso en la zona media, como William Carvalho e Isco.

Pese a las adversidades, el entrenador chileno sostuvo: “Cuando no esté alguno no vamos a buscar excusas; tienen que aparecer otros jugadores que demuestren los motivos por los que están en este plantel del Betis. Se hace una plantilla para que cuando no esté uno esté otro. Ojalá tuviese a los 25 jugadores disponibles porque sería más fácil para elegir. Tener lesionados a futbolistas importantes es algo que nos ha pasado otras temporadas y ojalá también podamos superarlo este año como lo hicimos en las anteriores”.

“Lo he visto mal; venía de caer de pie otra vez en el Betis y está jodido porque siempre una lesión es un contratiempo, pero esperamos recuperarlo lo antes posible porque es un futbolista importantísimo para nosotros. Pero tenemos una gran plantilla, así que total confianza”, manifestó Joaquín, ex jugador y actual miembro de la dirección deportiva del Real Betis.

La lesión no solo afectaría al equipo bético, sino que también representaría un golpe para la Selección Argentina. Lionel Scaloni había vuelto a confiar en Lo Celso como titular en la reciente fecha de Eliminatorias, y su posible ausencia para los partidos cruciales de noviembre ante Paraguay (el jueves 14, en el Defensores del Chaco, Asunción) y Perú (martes 19, en el Monumental) podría condicionar el rendimiento del conjunto albiceleste, que busca afianzar su posición rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Si su recuperación avanza de manera favorable, el rosarino podría estar disponible para mediados de noviembre. Sin embargo, su evolución será clave para definir si podrá sumarse nuevamente a la Scaloneta o si deberá continuar su recuperación en Sevilla. Tras 10 jornadas disputadas, la bicampeona de América lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 22 puntos, tres más que su escolta Colombia. Luego, con 16, asoman Uruguay y Brasil.

FUENTE: Infobae